Emekli maaşı banka promosyonları! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

2025 Temmuz ayında emekli maaşı banka promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel bilgilerle emekliler için hazırlanan promosyon rehberi…

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI

2025 yılı Temmuz ayında emeklilere yönelik banka promosyonları önemli oranda güncellendi. "Emekli maaşı banka promosyonları" listesinde hem kamu hem de özel bankaların rekabeti dikkat çekiyor. "En yüksek emekli promosyonu veren bankalar" listesi sürekli güncellenmekte olup, bankaların kampanya koşulları değişiklik gösterebiliyor.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank genellikle 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ancak VakıfBank'ın bazı kampanyalarıyla birlikte bu rakam 27.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor. Özel bankalarda ise promosyon miktarları daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

Banka emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

GARANTİ BANKASI PROMOSYONU

Banka yaptığı duyuruda "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!" diyor.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU

İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor.

VAKIFBANK PROMOSYONU

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

DENİZBANK PROMOSYONU

DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

ŞEKERBANK PROMOSYONU

Banka 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.