SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak maaş zammının yüzde 49,25'e çıkarılmasını öngören ilgili madde Meclis'te kabul edilirken, en düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Emekli maaşı 17 bin TL mi olacak? Emekli maaşı 17 bin TL mi olacak? Emekli maaşları asgari ücret seviyesine artırılacak mı?

EMEKLİ MAAŞI 17 BİN TL Mİ OLACAK?

Ek zamlı maaşlar henüz hesaplara yatmadan bomba bir iddia daha ortaya atıldı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde 4 bin TL seyyanen zam iddiası pek çok kez dillendirilirken yeni bir kulis de en düşük emekli maaşı için geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Özellikle düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin yüzde 33 ile sınırlı kalmayacağı ve seçimden önce emekliler için en düşük emekli maaşının 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor.

"10 BİN TL ALAN EMEKLİLER CİDDİ RAHATSIZLIK DUYUYOR"

Geçtiğimiz günlerde Ekonomim'den Şeref Oğuz da benzer bir değerlendirmede bulunarak şunları söylemişti; "Emekli de acıkabiliyor, iştahı çalışandan da düşük değil. Bu miktarlarla geçinebilmeleri mümkün değil. Özellikle 10 bin TL maaş alan emekliler ciddi rahatsızlık duyuyor. Bu işin prensibini söylüyorum; en düşük emekli maaşı alanların sorununu yüzde zamlarla çözemezsiniz."

"SEÇİM ÖNCESİNDE BİR DÜZELTME BEKLİYORUM"

Oğuz, "Mart ayında, seçim öncesinde ben bir düzeltme bekliyorum. Çünkü bu 6 milyon emekli oy veriyor! Bu emeklilerimizin maaşlarının, TÜRK-İŞ'in 2023 Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı olan 14 bin 431 TL'ye yükseltileceğini düşünüyorum. Tabii burada keskin bir bıçak da var, mesela 10 bin 2 TL alanlar ne olacak? Yani tüm emekliler için kademeli bir artış da gündeme gelebilir. Hükümetin tüm alternatifleri değerlendireceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.