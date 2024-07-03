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EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI AÇIKLANDI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı?

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TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı belirlendi. Emekli maaşlarındaki güncel durum ve seyyanen zam konusu merak ediliyor. Özellikle en düşük emekli maaşı ne kadar oldu sorusu gündemde. Ayrıca seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı da emekliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı?

Milyonlarca emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiren maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı? sorusuna yanıt aranıyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına ne kadar olacağı gündeme geliyor. Emekli maaşı ne kadar oldu 2024? Emekli maaşına seyyanen zam var mı? Detaylar haberimizdedir...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiren maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. En düşük memur emekli maaşı 14 bin 740 TL'den, 17 bin 586 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı ise32 bin 860 TL'den, 39.205 TL'ye yükseldi.

BAĞ-KUR VE SSK ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

  • BAĞ-KUR (Esnaf) maaşı ise 10 bin 178 TL'den, 12 bin 695 TL'ye yükseldi.
  • BAĞ-KUR (Tarım) 8 bin 089 TL'den, 10.089 TL'ye çıktı.
  • SSK (2000 öncesi) 11 bin 367 TL'den, 14 bin 178 TL'ye artış gösterdi.
  • SSK (2000 sonrası) - 7 bin 047'den, 8.789 TL'ye çıktı.

EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI AÇIKLANDI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı?

2024 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

  • Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL alacak
  • Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak
  • Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak
  • Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak

EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI AÇIKLANDI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı?

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu 24,73, yıllık enflasyonu ise 71,60 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu. Emekli maaşlarına ayrıca seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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