29 Ekim ikramiyesi emeklilere ne zaman yatacağı merak ediliyor. Emekliye 100. yıl ikramiyesi ne kadar yatacağı gündeme gelirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayram ikramiye ne zaman yatacağı konusunda araştırılıyor. Peki, Emekli ikramiyesi 29 Ekim ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? Emeklilere 5000 TL belli oldu mu, kimler yararlanacak?

Emekli ikramiyesi 29 Ekim ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? Emeklilere 5000 TL belli oldu mu, kimler yararlanacak?

29 Ekim ikramiyeleri ne zaman yatacağı araştırılırken, emekliler merakla 100. yıl ikramiyelerini bekliyor. Bu ödeme, daha önce 2018 yılından beri devam eden bayram ikramiyesi uygulamasından farklı olarak, sadece Cumhuriyet Bayramı'na özgü bir uygulama olarak planlanıyor. Emekli ikramiyesi 29 Ekim ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? Emeklilere 5000 TL belli oldu mu, kimler yararlanacak? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ İKRAMİYESİ 29 EKİM NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı. Erdoğan, "Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır." dedi.

EMEKLİLERE 5000 TL BELLİ OLDU MU, KİMLER YARARLANACAK?

Emeklilere tek seferlik 5000 (5 bin) TL ödeme yapılacak.

Yılbaşında emeklilerin durumu yeniden gözden geçirilip emekli maaşlarında düzenleme yapılacak.