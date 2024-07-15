EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLACAK? Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Emekliye ek zam yapılacak mı?

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Milyonların dört gözle beklediği düzenlemede sona gelindi. Vatandaşlar, ek zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Emekliye yapılacak olan ek zam araştırılıyor. Peki, Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Emekliye ek zam yapılacak mı?

EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı için ilk etapta 3 farklı rakam ortaya çıkmıştı. 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 11.500-12.000-12.500 TL arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyordu.

EMEKLİYE NE KADAR EK ZAM YAPILACAK?

6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı. Bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde herhangi bir değişiklik olmaması anlamına geliyor. 2 milyon emekli ise belirlenen oranın altında zam alabilecek. Kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olanların zam oranı yüzde 24,73'ün altında olacak. Örneğin 8 bin 500 lira olan bir emekli aylığı, yüzde 24, 73'lük zam ile birlikte 10 bin 602 liraya yükselecek. Bu durum ise sadece 600 liralık bir artış anlamına geliyor.