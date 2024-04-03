Bu yıl, emeklilere yönelik bayram ikramiyesinde yapılan %50'lik zam sonrasında, ödemeler 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesindeki heyecanla beklenen bu ödemeler, 2 Nisan itibariyle banka hesaplarına yatırılmaya başlandı. SSK ve Bağ-kur emeklileri, ödemelerin yapılacağı tarihleri merakla beklerken, bu süreçte gözler ödeme takvimine çevrildi. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belirlendi. SSK'dan maaş alan 17-18'inde maaş alan emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 Nisan tarihinde hesaplarına yatırıldı. SSK'dan 19-20-21 ve 22'sinde maaş alan emeklilerin bayram ikramiyeleri ise 3 Nisan tarihinde ödenecek. Son olarak, SSK'dan 23-24-25-26'sında maaş alan emeklilerin bayram ikramiyeleri 4 Nisan tarihinde hesaplarına yatırılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHİ

Bağ-Kur'dan maaş alan emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 5 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Emekli Sandığı'ndan 1-2'sinde aylık alanların bayram ikramiyeleri ise 2 Nisan tarihinde hesaplarına yatırıldı. 3-4-5'inde maaş alan emeklilerin ikramiyeleri ise 3-5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatmış olacak. Bu süreçte emeklilerin bayram öncesi maddi olarak rahatlaması bekleniyor.