Transfer döneminin bitimine sayı saatler kala orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, daha önce ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen ve şu anda Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de top koşturan Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız futbolcunun kiralanması için temasa geçen sarı-kırmızılılar, bu transfer bedelsiz olarak bitirmenin peşinde. Alman temsilcisinde süre bulmakta zorlanan 24 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eljif Elmas Galatasaray'a mı gidiyor?

ELJİF ELMAS GALATASARAY'A MI GİDİYOR?

Sarı kırmızılı ekip, daha önce ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen ve Süper Lig'de iz de bırakan Eljif Elmas'ın peşin düştü. Yıldız oyuncunun kiralanması konusunda temas gerçekleştirildi.

Alman basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, bonservisi Rb Leipzig'de bulunan Eljif Elmas için atağa kalktı. Bu transferin herhangi bir bedel ödemeden bitirilmek istendiğine vurgu yaptı. Bu sezon Alman temsilcisinde henüz süre bulamayan 24 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkan Eljif Elmas, bu karşılaşmalarda2 kez gol atmayı başardı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Elmas'ın takımıyla olan kontratı ise 2028'de sona erecek. Orta alanın yanı sıra 10 numara mevkisinde de oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında Fenerbahçe'den 17 milyon euroya Napoli'ye transfer olmuştu. Kuzey RB Leipzig ise Makedonyalı yıldızın bonservisine 24 milyon euro ödemişti.