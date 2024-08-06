Elif Şahin kimdir, kaç yaşında? Elif Şahin boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?
Milli voleybolcu Elif Şahin kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç soruları merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Elif Şahin hangi mevkide oynuyor ve Elif Şahin boyu kaç sorularına yanıt aranıyor. Peki, Elif Şahin kimdir?
Elif Şahin kimdir? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Elif Şahin boyu kaç ve hangi mevkide oynuyor sorularına yanıt aranıyor. Elif Şahin kaç yaşında ve kimdir merak ediliyor. Elif Şahin kimdir, boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizdedir…
ELİF ŞAHİN KİMDİR?
Elif Şahin, 19 Ocak 2001 yılında Ankara'da doğdu. pasör pozisyonunda oynayan Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı takımında oynamaktadır. Smaçör Saliha Şahin ile kardeştir.
Başarıları
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Simple cup icon.svg Şampiyon
2022 CEV Kupası - Simple cup icon.svg Şampiyon
2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Bronze medal europe.svg Bronz Madalya