Elif Şahin kimdir, kaç yaşında? Elif Şahin boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?

Elif Şahin kimdir? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Elif Şahin boyu kaç ve hangi mevkide oynuyor sorularına yanıt aranıyor. Elif Şahin kaç yaşında ve kimdir merak ediliyor. Elif Şahin kimdir, boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

ELİF ŞAHİN KİMDİR?

Elif Şahin, 19 Ocak 2001 yılında Ankara'da doğdu. pasör pozisyonunda oynayan Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı takımında oynamaktadır. Smaçör Saliha Şahin ile kardeştir.

Başarıları

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Simple cup icon.svg Şampiyon

2022 CEV Kupası - Simple cup icon.svg Şampiyon

2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Bronze medal europe.svg Bronz Madalya