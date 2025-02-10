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Elan Ricardo Beşiktaş ile anlaştı mı?

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Son zamanlarda gündemde olan Elan Ricardo'nun Beşiktaş ile anlaşıp anlaşmadığı konusu merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Elan Ricardo transferi kesinleşti mi? İşte detaylar!

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp, Kolombiya Ligi ekiplerinden La Equidad forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile prensip anlaşmasına vardı. Genç yetenek, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer detaylarını tamamlamak için yarın İstanbul'a gelecek. Peki, Elan Ricardo Beşiktaş ile anlaştı mı? Detaylar haberimizde...

ELAN RICARDO BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

Beşiktaş, Kolombiya Ligi ekiplerinden La Equidad forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Genç oyuncu, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

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