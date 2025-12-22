Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler

Yaklaşık iki yıl önce yayın faaliyetlerine başlayan haber kanalı Ekol Tv, kapanma kararı aldı. Kanal yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yayıncılığı sürdürmenin mümkün olmadığı merak edildi.

EKOL TV, ÇALIŞANLARINA ÇEKİLİŞLE EV HEDİYE ETMİŞ

Ekol Tv'nin ömrünün bu kadar az sürmesi dikkat çekerken, kanal yönetiminin 2025 yılının yılbaşında düzenlediği kutlama dikkat çekti. Kutlamada çekilişle çalışanlara ev, son model telefon ve bilgisayar hediye edildiği görüntüler ortaya çıktı.

KANAL YÖNETİMİNDEN VEDA MESAJI

Öte yandan kanal yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir. Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır. Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."