Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
Sadece iki sene yayın hayatına devam edebilen Ekol TV'nin 2025'te yılbaşı kutlamasında çalışanlarına ev, bilgisayar ve cep telefonu dağıttığı ortaya çıktı.

  • Ekol Tv, yaklaşık iki yıl sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanma kararı aldı.
  • Ekol Tv, 2025 yılbaşında düzenlediği kutlamada çalışanlarına çekilişle ev, son model telefon ve bilgisayar hediye etti.

Yaklaşık iki yıl önce yayın faaliyetlerine başlayan haber kanalı Ekol Tv, kapanma kararı aldı. Kanal yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yayıncılığı sürdürmenin mümkün olmadığı merak edildi.

EKOL TV, ÇALIŞANLARINA ÇEKİLİŞLE EV HEDİYE ETMİŞ

Ekol Tv'nin ömrünün bu kadar az sürmesi dikkat çekerken, kanal yönetiminin 2025 yılının yılbaşında düzenlediği kutlama dikkat çekti. Kutlamada çekilişle çalışanlara ev, son model telefon ve bilgisayar hediye edildiği görüntüler ortaya çıktı.

KANAL YÖNETİMİNDEN VEDA MESAJI

Öte yandan kanal yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir. Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır. Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Darısı diğer kanalların başına..

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırbmnv7rs97:

yandaş medya sana ne zaman sıra gelir

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHİLMİ KANBER:

KAZAKİSTAN MENŞELİ TÜRKİYE TV KANALİDİR SİHİRLİ GÜÇ DEVREYE GİREREK ALİCENGIZ OYUNU OYNANARAK TV YI ELE GEÇİREBİLİRLER. OYUN ÜÇİNDE OYUN

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Adanalı:

yandaş olmazsan ayakta duramazsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

darısı o meşhur eski başkanın kanalına

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

