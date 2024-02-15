Ekmeğe zam mı geldi? Ekmek fiyatı ne kadar?

Yurtta zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Her gün akaryakıttan gıdaya birçok ürüne zam geliyor. Vatandaşlar gündemi bu kapsamda sıkıca takip ediyor. Son olarak ekmek de zam haberi ile konuşuluyor. Ekmeğe zam mı geldi? Ekmek ne kadar oldu? Ekmeğe nerede zam geldi?

EKMEĞE NE KADAR ZAM GELDİ?

Türkiye'de sofraların vazgeçilmezi olan ekmek, her gün bolca tüketiliyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin yanında mutlaka tüketilen ekmeğin fiyatına ise birçok kez zam geldi. Ekmeğe yeni bir zam daha geldi. Bu kapsamda Bilecik'te 7 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 1 TL artırıldı. Bilecik'te 200 gram ekmeğin fiyatı artık 8 lira. 250 gramlık ekmeğin fiyatı ise 10 TL oldu. 90 gram simit ve 80 gram poğaça ise 10 TL olarak belirlendi. Yeni düzenlemeye göre fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı iddia ediliyor.