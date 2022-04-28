Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli? Ekin Su Cülcüloğlu dizileri ve filmleri...
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Kuzey Yıldızı İİk Aşk dizisinde Işıl karakterini canlandıran Ekin Su Cülcüloğlu hayatıyla dikkat çekiyor. Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? sorusunun yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. 6 Haziran tarihinde "Love Island" (Aşk Adası) adlı flört yarışmasına katılacak olan Ekin Su Cülcüloğlu hayatı hakkında detayları sizler için derledik. Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli? Ekin Su Cülcüloğlu dizileri ve filmleri...
Ekin Su Cülcüloğlu kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündeminin araştırılan isimlerinden biri olan Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Ekin Su Cülcüloğlu dizileri ve filmleri...
EKİN SU CÜLCÜLOĞLU KİMDİR?
1996 Ankara doğumlu Ekin Su Cülcüloğlu, Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunudur. Daha önce Ekin Su Cülcüloğlu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol almıştı. Daily Mail'in haberine göre, 6 Haziran'da ise İngiltere'de başlayacak olan "Love Island" (Aşk Adası) adlı flört yarışmasına dahil olacak.
Cülcüloğlu, daha önce Miss Turkey 2017'ye katıldı ancak dereceye giremedi. Benimle Söyle yarışmasında jürilik de yapan Ekin Su, 1,77 cm boyundadır.
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