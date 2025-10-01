Ekim ayı kira artış oranı 2025: Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

Türkiye'de kira artış oranları, ev sahipleri ve kiracılar için her ay büyük merak konusu oluyor. Özellikle Ekim 2025 dönemi, TÜİK'in açıklayacağı ÜFE ve TÜFE verileri sonrası netlik kazanacak. Peki, Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Ekim ayında kiralar ne kadar artacak? 2025 Ekim ayı kira artış oranına dair detaylar haberimizde...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Ekim ayı kira artış oranı henüz resmi olarak açıklanmadı. TÜİK'in 3 Ekim Cuma günü yayımlayacağı ÜFE ve TÜFE verileri, kira artış oranının kesin rakamını belirleyecek. Türkiye'de kira artış oranları, resmi olarak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri üzerinden hesaplandığı için, veri açıklanana kadar sadece tahminler üzerinden yorum yapılabiliyor.

Uzmanlar, Ekim ayında kiraların ne kadar artacağı konusunda özellikle Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketini referans gösteriyor. Anket sonuçlarına göre, enflasyon tahminlerinde küçük bir düşüş yaşanmış durumda. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,84'ten yüzde 22,25'e gerilerken, 24 ay sonrası öngörü yüzde 16,92'den yüzde 16,78'e indi.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı her ay TÜİK tarafından açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda hesaplanıyor. Ekim 2025 kira artış oranı ise 3 Ekim Cuma günü açıklanacak ÜFE ve TÜFE rakamlarının ardından netleşecek. Kiracılar ve ev sahipleri, bu tarih öncesi sadece tahminlere dayanarak hareket edebiliyor.

Kira sözleşmelerinde uygulanan artış oranları, genellikle bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak TÜFE üzerinden hesaplandığından, açıklanacak veriler kiralar üzerinde doğrudan etkili olacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

Piyasa beklentileri, Ekim ayında kira artış oranının yaklaşık yüzde 40 civarında olacağı yönünde. Bu yüksek tahminin temel nedeni, Temmuz ve Ağustos aylarındaki TÜFE artışlarının yüksek gerçekleşmesi ve kiraların belirlenmesinde kullanılan hesaplama yöntemleri.

Ancak Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinde yaptığı aşağı yönlü revizyonlar, uzun vadede kira artışlarının yüzde 22–25 bandında şekillenebileceğini gösteriyor. Bu nedenle kısa vadede Ekim ayında yüksek artışlar görülebilse de, orta vadeli kira düzenlemelerinde daha makul oranların uygulanması bekleniyor.

EKİM AYINDA KİRALAR NE KADAR ARTACAK?

Kiracılar için asıl merak edilen soru, "Ekim ayında kiralar ne kadar artacak?" sorusu. Hesaplamalar, TÜFE ve ÜFE verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek olsa da, uzman tahminleri kira artışlarının önceki aylara kıyasla yüksek olacağını gösteriyor.

Ev sahipleri, artış oranlarını sözleşme yenileme dönemlerinde uygulayacak. Kiracılar ise kira sözleşmelerine göre haklarını ve ödemeleri planlayacak. Bu noktada piyasa analistleri, kiraların önümüzdeki dönemde yüzde 22 ile 25 arasında değişebileceğini, ancak bazı bölgelerde ve yüksek talep gören semtlerde yüzde 35–40 seviyelerine ulaşabileceğini belirtiyor.