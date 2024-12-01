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Edoardo Bove öldü mü, yaşıyor mu (Fiorentina-Inter)?

Edoardo Bove öldü mü, yaşıyor mu (Fiorentina-Inter)?
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İtalya Serie A'nın 14. haftasında oynanan Fiorentina-Inter maçında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove aniden yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin hızla müdahale ettiği Bove, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından maç ertelendi. 22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yok.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısındamaçında korku dolu anlar yaşandı.

BOVE BİR ANDA YERE YIĞILDI

Karşılaşmanın 17. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove, bir anda yere yığıldı. Yerden kalkamayan futbolcuya sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

Edoardo Bove öldü mü, yaşıyor mu (Fiorentina-Inter)?

OYUNCULAR ÇEMBER OLUŞTURDU

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında iki takımın futbolcuları da oyuncunun çevresini çember oluşturarak kapattı. ki takım oyuncularının da endişeli görüntüleri ekrana yansıdı.

MAÇ ERTELENDİ

22 yaşındaki Fiorentinalı oyuncunun ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından mücadele ertelendi. Oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme henüz ortaya çıkmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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