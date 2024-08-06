Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Çin maçında Ebrar neden yok?
Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Çin maçında Ebrar neden yok? Türkiye-Çin voleybol maçında Ebrar Karakurt'un oynamaması merak uyandırdı. Ebrar'ın durumu merak ediliyor. Ebrar'ın neden oynamadığı konusu gündemin önemli maddelerinden biri oldu.
Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Peki, Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Çin çeyrek final maçında Ebrar neden yok?
EBRAR KARAKURT NEDEN OYNAMIYOR?
Ebrar Karakurt, Türkiye- Çin maçında yedeklerde yer alıyor.
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