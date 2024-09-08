Ebimbe kimdir? Galatasaray Ebimbe'yi aldı mı? Ebimbe kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı?

Galatasaray'da transferde çalışmalar sürüyor. Kanat bölgesi için düğmeye basan sarı-kırmızılılar,Ebimbe ile ilgilendiği iddia edildi. Ebimbe kimdir? Galatasaray Ebimbe'yi aldı mı? Ebimbe kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı?

EBİMBE KİMDİR?

Doğum: 21 Kasım 2000 (23 yaşında), Stains, Fransa

Şu andaki takımı: Eintracht Frankfurt ( Orta Saha)

Kilo : 76 kg

Boy : 1,83 m

Ebimbe , Bundesliga kulübü Eintracht Frankfurt'ta orta saha oyuncusu olarak oynayan Fransız profesyonel futbolcudur . Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Akademisi'nde yetişen Dina Ebimbe, ilk profesyonel sözleşmesini 2 Temmuz 2018'de Paris Saint-Germain (PSG) ile imzaladı.2018-19 sezonunu yedek takımda geçirdi .

Le Havre , 5 Temmuz 2019'da Dina Ebimbe'nin Ligue 2 ekibine kiralık olarak katıldığını duyurdu . Üç hafta sonra 26 Temmuz'da Ajaccio'ya karşı 2-2 berabere kalınan maçta profesyonel ilk maçına çıktı . İlk profesyonel golünü 30 Ağustos 2019'da Caen'e karşı 3-0 kazanılan maçta attı .6 Temmuz 2020'de Dijon , Dina Ebimbe'nin satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.22 Ağustos'ta Angers'a 1-0 yenildikleri maçta ilk maçına çıktı . 9 HAziran 2021'de Dijon, Dina Ebimbe'nin kiralık anlaşmasındaki satın alma opsiyonunu kullandı. Ancak Paris Saint-Germain, Dijon'un satın alınmasını veto etme hakkını kullandı. Dijon tazminat olarak bir bonservis ücreti aldı.

2021-22 sezonu öncesinde Dina Ebimbe, Paris Saint-Germain'e geri döndü. Sezon öncesi hazırlıklarına katıldı ve 1 Ağustos 2021'de Lille'e karşı 1-0 Trophée des Champions mağlubiyetinde kulüp adına profesyonel ilk maçına çıktı.Dina Ebimbe , 7 Ağustos'ta Troyes'e karşı 2-1 galibiyette PSG adına Ligue 1'deki ilk maçına çıktı .

Eintracht Frankfurt

21 Ağustos 2022'de Dina Ebimbe, PSG ile olan sözleşmesini Haziran 2024'e kadar uzattı ve Bundesliga kulübü Eintracht Frankfurt'a sezonluk kiralık anlaşmayla katıldı. Kulüp küme düşmeden kurtulursa satın alma opsiyonu zorunlu hale getirildi.2022-23 sezonunun sona ermesinin ardından 30 Mayıs 2023'te Eintracht Frankfurt, Dina Ebimbe'nin Haziran 2027'ye kadar kalıcı olarak kulübe katıldığını duyurdu.

GALATASARAY EBİMBE'Yİ ALDI MI?

Gazeteci Haluk Yürekli: "Galatasaray, Zalewski dışında bir isim için daha çalışma başlattı. Éric Junior Dina Ebimbe." dedi.