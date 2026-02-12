Haberler

E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gayrimenkul sektöründe sahte ilanlar ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne geçiliyor. 15 Şubat'tan itibaren başlayacak düzenleme ile artık konut sahipleri ilan vermeden önce e-Devlet'ten doğrulama yapmak zorunda olacak. Sektör temsilcileri yeni sistemin uygulanmasıyla yaklaşık 200 bin ilanın kaldırılacağını öngörüyor.

  • Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 15 Şubat itibarıyla satılık konut ve arsa ilanları için Türkiye genelinde zorunlu olacak.
  • Sistemin devreye girmesiyle yaklaşık 200 bin gayrimenkul ilanının kaldırılması öngörülüyor.
  • İlan vermek isteyen mülk sahipleri e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine giriş yaparak yetki tanımlayacak.

Gayrimenkul sektöründe sahte ilanların ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla kiralık konutlarda uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) kapsamı genişletiliyor. 3 gün sonra (15 Şubat itibarıyla) sistem, satılık konut ve arsa ilanları için de zorunlu olacak.

15 ŞUBAT'TAN YURT GENELİNDE UYGULANACAK

Geçtiğimiz yıl kiralık taşınmaz ilanları için devreye giren EİDS, kayıt dışı ticaretin önlenmesi ve ilan güvenliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte uygulama, satılık konut ve arsa ilanlarını da kapsayacak.

Satılık konut ve arsa ilanlarına yönelik sistem, 1 Şubat'ta üç pilot ilde test edildi. 15 Şubat itibarıyla ise Türkiye genelinde tüm satılık gayrimenkul ilanlarında zorunlu olarak uygulanacak. Bu tarihten sonra mal sahipleri ve yetkilendirilmiş kişiler, ilan verebilmek için sistemi kullanmak durumunda olacak.

200 BİN İLAN KALDIRILACAK

Sektör temsilcileri, uygulamanın ilan sayılarında azalmaya yol açabileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre, halihazırda yaklaşık 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı bulunurken, sistemin devreye girmesiyle birlikte özellikle mükerrer ve yetkisiz ilanların ayıklanması sonucu ilan sayısında yüzde 20'ye varan bir düşüş yaşanabilir.

Uzmanlar, bu gerilemenin piyasada daralma anlamına gelmediğini, aksine gerçek ve doğrulanmış ilanların öne çıkmasını sağlayacağını vurguluyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİ VERİLECEK

Yeni uygulama kapsamında ilan vermek isteyen mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine giriş yapacak. "Yetki İşlemleri" bölümünden kendilerine, bir yakınına ya da emlak danışmanına satış yetkisi tanımlayabilecek.

Yetki işlemi tamamlandıktan sonra internet portalları üzerinden ilan oluşturulabilecek. Verilen yetki belgesi en fazla üç ay süreyle geçerli olacak.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Emlak
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle yangına benzin döktü
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok

Bahçeli çağrı yapmıştı! Öcalan'a umut hakkıyla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Araç, vasıta ve diğer kalemlerde de uygulamasın 2.ele de vergi gelsin Aracı olup da otopark yeri olmayan araçlardan da vergi alınsın işte o kadar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı

Önce kadro dışı kaldı, sonra Süper Lig ekibini takipten çıktı
Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti

Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi

Şaka değil gerçek! Milyonların izlediği o ligde beraberlik kaldırıldı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı

Önce kadro dışı kaldı, sonra Süper Lig ekibini takipten çıktı
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız

Bahçeli'den yeni bakanlarla ilgili ilk yorum
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü