Star TV'nin beğenilen dizisi Duy Beni bugün 11. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin 11. bölümünün ardından izleyiciler 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Duy Beni 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 12. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk televizyon dizisi. Duy Beni 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Duy Beni son bölümde neler oldu?

DUY BENİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 11. bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

DUY BENİ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DUY BENİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanat ve Ekim'in el el gelmesi kolejde bomba etkisi yaratmıştır. Melisa, bu manzara karşısında deliye döner. İkilinin sevgili olmalarının herkes tarafından öğrenilmesi, Melisa'nın itibarını sarsar. Kızlar artık Melisa'nın eskisi kadar güçlü olmadığını düşünürken, Melisa Ekim'den hesap sormakla kalmaz. Kanat'ı vicdanından vurmak için büyük bir plan yapar.

Diğer yandan okuldaki herkese yürüyebildiğini ilan eden Leyla'nın en mutlu günü kabusa dönmüş, Ekim'le arasındaki mesafe uçuruma dönüşmüştür. Bu durum Ekim'in içini acıtsa da asıl hedefi için sessiz kalmaya mecburdur. Ekim, edindiği önemli bir bilgiyi büyük planını gerçekleştirmek için kullanırken; en büyük darbeyi, uğruna kendini feda ettiği dostundan alacaktır. Ekim, canı yansa da doğru olduğunu düşündüğü yolda yürümeye devam edecek; bu yolda karşısındaki engel en sevdiği kişi olacaktır.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Kanat (Caner Topçu), (1-)

Ekim (Rabia Soytürk), (1-)

Selim Bender (Berk Hakman), (1-)

Aziz (Burak Can), (1-)

Bahar (Ege Kökenli), (1-)

Melisa (Sümeyye Aydoğan), (1-)

Meltem (Helin Kandemir), (1-)

Fikret (Durul Bazan), (1-)

Rıza (Murat Daltaban), (1-)

Suna (Yeliz Akkaya), (1-)

Halil (Aytaç Uşun), (1-)

Süleyman (Alper Atak), (1-)

Neşe (Feride Çetin), (1-)

Hasan (Bedir Bedir), (1-)

Selçuk (Hamdi Alp), (1-)

Ozan (Utku Coşkun), (1-)

Bekir (Taha Bora Elkoca), (1-)

Hatice (Elif Çakman), (1-)

Şükran (Bedia Ener), (1-)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz), (1-)

Hazal (Meltem Akçöl), (1-)

Ceren (Jasmin Berkiş), (1-)

Ceyda (Sena Gençtürk), (1-)

Emine (Cemre Özşişman), (1-)

Ece (Dilara Sümbül), (1-)

Cingöz (İzzet Yüksek), (1-)

Dağhan (İbrahim Yıldız), (1-)