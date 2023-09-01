Dünyaca ünlü stoper Bonucci, Union Berlin'de

Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Union Berlin, Juventus ile sözleşmesi sona eren stoper Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı. İtalyan futbolcunun adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı.