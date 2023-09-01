Dünyaca ünlü stoper Bonucci, Union Berlin'de
Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Union Berlin, Juventus ile sözleşmesi sona eren stoper Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı. İtalyan futbolcunun adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı.
Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Alman ekibi Union Berlin, dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Bir dönem Beşiktaş ile adı anılan Bonucci, Alman ekibi Union Berlin ile 1 senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
3 SARI KART GÖRDÜ
Geçen sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan Bonucci, bu karşılaşmalarda takımına 2 gollük katkı sağlarken 3 sarı kart gördü.
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