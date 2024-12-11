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DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 515 sürekli işçi alımı yapacak. DSİ işçi alım kurası ne zaman ve sonuçları hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024?

DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DSİ başvuru süreci tamamlanan alımda, başvurusu onaylanan adaylar kura çekim tarihini öğrenmek istiyor. DSİ 515 işçi alımı için kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

DSİ İŞÇİ ALIM KURASI NE ZAMAN?

İşçi alımı ilanında kura tarihi de açıklandı. Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.

Kura çekimi, bölge müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek ve sonuçlar DSİ'nin resmi internet sitesinden duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri ise ilgili bölge müdürlüklerinin internet sitelerinde yayımlanacak.

DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ BAŞARI NOTU KAÇ?

Yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek sınavlarda, mesleki bilgi ve becerilere ağırlık verilecek. Adayların sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekecek.

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