DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayaklarını denk al' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?
Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız

Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar

Drogba Mourinho'ya ne dedi (IRKÇILIK)?

Drogba Mourinho'ya ne dedi (IRKÇILIK)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten derbinin ardından yapılan basın toplantısında sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı - kırmızılı yedek kulübesine yönelik, "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadesi tepkilere neden olmuştu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, eski hocası Jose Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti. Mourinho'nun 'maymun gibi zıpladılar' ifadesi sonrası gelen ırkçılık suçlamalarına karşı Drogba, sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı. Drogba, "Babam nasıl ırkçı olabilir?" dedi.

DROGBA'DAN JOSE MOURINHO'YA DESTEK

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, eski hocası Jose Mourinho'ya destek çıktı. Drogba, Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti. Galatasaray'ın eski forveti Drogba, sosyal medya hesabından Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti.

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Drogba yaptığı paylaşımda, "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım.

Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir?" dedi.

İşte o paylaşım;

Drogba Mourinho'ya ne dedi (IRKÇILIK)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor
img

Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü
img

Yanmış yüzünün fotoğrafını "Hassas içerik" notuyla paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor

Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den 'Rusya' şartı

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.