Drogba Mourinho'ya ne dedi (IRKÇILIK)?

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, eski hocası Jose Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti. Mourinho'nun 'maymun gibi zıpladılar' ifadesi sonrası gelen ırkçılık suçlamalarına karşı Drogba, sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı. Drogba, "Babam nasıl ırkçı olabilir?" dedi.

DROGBA'DAN JOSE MOURINHO'YA DESTEK

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, eski hocası Jose Mourinho'ya destek çıktı. Drogba, Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti. Galatasaray'ın eski forveti Drogba, sosyal medya hesabından Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti.

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Drogba yaptığı paylaşımda, "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım.

Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir?" dedi.

İşte o paylaşım;