DOMİNİK CUMHURİYETİ- TÜRKİYE MAÇI İZLE | Dominik Cumhuriyeti- Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? #127952

A Milli Kadın Voleybol Takımı Dominik Cumhuriyet karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

DOMİNİK CUMHURİYETİ- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Hong Kong'ta devam eden üçüncü haftanın ikinci karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni ilk 8'de tamamlaması durumunda 20-23 Haziran'da düzenlenecek finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 13 Haziran Perşembe günü saat 15:30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.