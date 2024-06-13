Üye Girişi
Haberler

DOMİNİK CUMHURİYETİ- TÜRKİYE MAÇI İZLE | Dominik Cumhuriyeti- Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? #127952

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasında oynanacak olan voleybol maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Maçın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Dominik Cumhuriyeti- Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Dominik Cumhuriyet karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

DOMİNİK CUMHURİYETİ- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Hong Kong'ta devam eden üçüncü haftanın ikinci karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni ilk 8'de tamamlaması durumunda 20-23 Haziran'da düzenlenecek finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ- TÜRKİYE MAÇI İZLE | Dominik Cumhuriyeti- Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta

DOMİNİK CUMHURİYETİ- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 13 Haziran Perşembe günü saat 15:30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ- TÜRKİYE MAÇI İZLE | Dominik Cumhuriyeti- Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Filenin Sultanları Voleybol Gündem Spor Haberler

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu, öğrenciler törene alınmadı

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini "Uygunsuz" buldu, öğrenciler törene alınmadı

 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

 Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama

Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama

 Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler

Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title