Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 16 Eylül döviz kuru ne kadar oldu?

Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? Bugün (16 Eylül) döviz kuru ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Bu hafta, piyasalarda ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin faiz kararları ön planda olacak. 1 Dolar/Euro kaç TL, Dolar/Euro ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

16 EYLÜL DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL ise saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 33,9590'dan işlem görüyor.

16 EYLÜL EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,5 yükselişle 37,7350'den işlem görüyor.

16 EYLÜL STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 44,6970'den satılıyor.

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Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararları yakından takip edilirken, yurt içinde de gözler perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.