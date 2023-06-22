Dolar TL kaç oldu? Dolar, Euro yükseldi mi? Dolar rekor kırdı mı?

TCMB'nin faiz kararı öncesi 23,54 TL'den işlem gören doların son dakika durumu merak ediliyor. Dolar TL kaç oldu? Dolar, Euro yükseldi mi? Dolar/TL, saat 14.15 itibarıyla ise 23,62 seviyesinden işlem görüyor. Merkez Bankası, 27 ay sonra ilk kez faiz artırarak indirim sürecini sonlandırdı.

Dolar TL kaç oldu? Dolar, Euro yükseldi mi?Dolar ne oldu, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi, sabah saatlerinde dolar 23,54 TL seviyesinde işlem görüyordu. Ancak faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında dolar/TL kuru 23,67 lira seviyesine yükseldi. Saat 14.15 itibarıyla ise dolar/TL kuru 23,62 seviyesinden işlem görmekte.

DOLAR NE OLDU? DOLAR KAÇ OLDU?

TCMB'nin faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında 23,67 lira seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 14.15 itibarıyla ise 23,62 seviyesinden işlem görüyor.

27 AY SONRA İLK ARTIŞ

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.