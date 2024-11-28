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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 28 Kasım döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 28 Kasım Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 34,6204 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,6232 TL oldu.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 28 Kasım 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,5892 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,6099 TL olmuştur.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 28 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 43,6330 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,8517 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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