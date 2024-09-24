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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 24 Eylül döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 24 Eylül Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Bugün saat 10:44 tarihinde 1 Dolar güncel alış fiyatı 34,1548 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,1574 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 24 Eylül 2024 güncel Euro alış fiyatı 38,0286 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 38,0421 TL olmuştur.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 24 Eylül 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 45,4454 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,6732 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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