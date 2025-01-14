Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 14 Ocak Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,4862 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,4989 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 14 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,3663 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,3813 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 14 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,1494 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,3657 TL olmuştur.