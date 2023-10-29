14 Mayıs seçimlerinden bu yana dalgalanan Dolar ve Euro'da az önce ani bir düşüş yaşandı. Dolar ve Euro'da 4 TL'lik bir düşüş yaşanırken sosyal medyada en çok konuşulan konu "Dolar Düştü Mü, Neden Düşüyor 29 Ekim? Dolar neden düştü bugün? Dolar ve Euro ne kadar oldu?" Oldu. İşte SON DAKİKA Dolar haberleri…

DOLAR DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞÜYOR 29 EKİM? Dolar neden düştü bugün? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar ve Euro'daki ani ve beklenmedik düşüş herkesin aklına "Dolar neden düştü bugün? Dolar ve Euro ne kadar oldu?" Sorusunu getirdi. Vatandaşlar Dolar düştü mü, neden düşüyor 29 ekim? Aramasını gerçekleştiriyor. İşte SON DAKİKA Dolar haberleri…

DOLAR DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞÜYOR 29 EKİM?

Google'da dolar kuru 24.05, euro ise 25.43 TL olarak gözüküyor. Sistemsel bir problem olduğu düşünülüyor.

Dolar bugüne (29 Ekim) 27,41 TL'den başlamış Euro ise 29,77 TL'den başlamıştı.

DOLAR NEDEN DÜŞTÜ BUGÜN?

Bugün (29 Ekim), dolar 27,41 Türk Lirası seviyesinden açılış yapmış, Euro ise 29,77 Türk Lirası ile başlamıştı. Google'da doların 24,05 TL, Euro'nun ise 25,43 TL olduğu görünüyor. Bu durum, sistemle ilgili bir sorun olabileceği düşünülüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Google verilerine göre dolar şu anda 24,05 TL, Euro ise 29,86 TL'dir.

HATA HALA DÜZELTİLMEDİ

Cuma günü piyasaların kapanmasıyla 28 lira 16 kuruş olan dolar ile ilgili Google'ın nasıl böyle bir hata yaptığı bilinmiyor. Şirketten şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gelişmeler sonrası "Dolar 24" ve "Google" etiketleri sosyal medya platformu X'te kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.