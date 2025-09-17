Döviz kuru bugün ne kadar oldu? sorusu artık sadece yatırımcıların değil, maaşlı çalışanlardan esnafa, ithalatçıdan turiste kadar herkesin gündeminde. Çünkü dövizdeki her dalgalanma, market raflarından akaryakıt istasyonlarına kadar hayatın her alanına yansıyor. Peki, Dolar bugün ne kadar? 17 Eylül 2025 döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar?Kur savaşlarının gölgesinde TL'nin değeri ne durumda? İşte detaylar...

17 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLAR

Türkiye'de döviz piyasası, özellikle döviz kuru dalgalanmalarının iç ekonomik dengelere etkisi nedeniyle her gün dikkatle izleniyor. 17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ABD Doları (USD), Euro (EUR) ve İngiliz Sterlini (GBP)'nin Türk Lirası (TL) karşısındaki değerleri, hem finans dünyası hem de günlük hayatta alışveriş yapanlar için kritik önemde.

17 EYLÜL 2025 DOLAR FİYATI - DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Alış: 41,2911 TL

Satış: 41,3298 TL

Türkiye'de dolar kuru, 17 Eylül 2025'te alış ve satış fiyatları bu seviyelerde. Doların bu değerleri, ithalat giderlerini artırabileceği gibi yurtdışı borçların TL cinsinden yükünü de ağırlaştırıyor. Ayrıca döviz kurlarındaki bu tür artışlar enflasyon beklentilerini yukarı çekebilir; zira ithalat maliyetleri mal ve hizmet fiyatlarına yansıyor.

17 EYLÜL 2025 EURO FİYATI - EURO BUGÜN NE KADAR?

Alış: 48,9170 TL

Satış: 49,0830 TL

Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri, dolar gibi yükseliş eğiliminde. İthal ürün alımları, özellikle Avrupa kaynaklı malların maliyeti bu kur ile daha yüksek olacak. Aynı zamanda bürokratların ve siyasilerin bütçe planlamalarında, özellikle dış alımı olan sektörlerde, Euro riskinin gözetilmesi gerekecek.

17 EYLÜL 2025 STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 56,3430 TL

Satış: 56,4515 TL

İngiliz Sterlini'nin değeri, özellikle ithalat, turizm anlaşmaları ve İngiltere ile ticaret yapan şirketler için dikkat çekici seviyelerde. Bu kur, Sterling cinsinden gelir veya gideri olan işletmeleri önemli ölçüde etkileyebilir. TL'nin değer kaybına paralel olarak, döviz borcu olanlar için risk artıyor.

DÖVİZ KURLARINDA YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Küresel piyasalarda faiz oranları, enflasyon baskısı ve döviz arz-talep dengesi önemli belirleyiciler. Özellikle ABD ve Avrupa'daki para politikası kararları Döviz TL karşısında değer kazanmasına yol açabiliyor.

Türkiye'de döviz talebi; ithalat, dış borç geri ödemeleri ve yurtdışı ödemeli yükümlülüklerde artış gösteriyorsa, TL üzerinde baskı oluşuyor.