Doğum Borçlanması 2026: Kadın Sigortalılar İçin Erken Emeklilik Fırsatı ve Maliyet Hesapları

Kadın sigortalılar, doğum sonrası primsiz geçen süreleri borçlanarak eksik prim günlerini tamamlayabilir. Bu uygulama sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmez; yalnızca emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlar. Örneğin emeklilik şartlarını sağlayan ancak 600 gün primi eksik olan bir kadın, borçlanma ile daha erken emekli olabilir. Bu erken emeklilik, emeklilik yaşının düşmesinden değil, eksik prim nedeniyle beklenen sürenin ortadan kalkmasından kaynaklanır.

SGK tarafından hesaplanan borçlanma tutarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi zorunludur. Bu sürede ödeme yapılmazsa borçlanma geçersiz sayılır; şartlar devam ediyorsa yeniden başvuru yapılabilir. Borcun tamamını ödeme zorunluluğu yoktur. Kısmi ödeme yapılırsa ödenen tutarın karşılığı kadar gün sigortalılık süresine eklenir.

Üç doğum için toplam 2.160 gün, yani 6 yıla kadar prim kazanma imkanı sunan doğum borçlanmasında 2026 maliyetleri, kararın dikkatlice verilmesini gerektiriyor. Uzmanlar, başvuru öncesinde emeklilik şartlarının hesaplanması ve gerçekte kaç güne ihtiyaç olduğunun belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Emeklilik için 500 gün eksiği olan birinin 720 günün tamamını borçlanması gerekmiyor; ihtiyaç duyulan kadar gün için borçlanma talebinde bulunulabilir. 2026 yılı asgari tutar üzerinden 500 günlük borçlanmanın maliyeti 500 x 352,32 TL = 176.160 TL'dir. Bu nedenle gereksiz fazla gün borçlanmak ciddi bir mali yük oluşturabilir.

Kaynak: Haber Merkezi