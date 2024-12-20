Türkiye, enerji alanındaki kritik müzakerelerini başarıyla sonuçlandırdı ve doğal gaz konusunda önemli bir kazanım elde etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımlarında muafiyet tanıdığını açıkladı. Bu gelişme, Türkiye'nin enerji tedarik süreçleri ve borç ödeme mekanizmaları açısından büyük bir rahatlama sağladı. Peki, Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM)

DOĞAL GAZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Türkiye, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kapsamında Gazprombank üzerinden yapılan işlemlerden etkilenme riskine karşı uzun süredir diplomatik müzakereler yürütüyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından, Türkiye'nin doğal gaz borcu ödemelerinde Gazprombank üzerinden işlem yapmaya devam edebileceği netlik kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, bu muafiyetin Türkiye'nin enerji tedarik süreçlerinde önemli bir engeli ortadan kaldırdığını ifade etti. Bakan Bayraktar, ABD tarafından tanınan bu muafiyetin Türkiye'nin enerji stratejileri açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

GAZPROM YAPTIRIM MUAFİYETİ NEDİR?

Gazprombank yaptırımı muafiyeti, Türkiye'nin doğal gaz tedarikçileriyle olan ilişkilerini kesintisiz bir şekilde sürdürmesini sağlayacak. Özellikle Rusya'dan alınan doğal gazın ödeme mekanizmalarında bu banka üzerinden işlem yapılması, Türkiye'nin mali ve lojistik yükünü hafifletecek. Bu durum, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamada önemli bir avantaj yaratacak.

Türkiye'nin doğal gaz borçlarının Gazprombank üzerinden ödenmeye devam edecek olması, aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki enerji iş birliğinin devamlılığını da garantiliyor. Gazprombank üzerinden yapılan işlemler, ABD yaptırımları nedeniyle sıkı kontrol altında tutulurken, Türkiye'nin bu alanda kazandığı muafiyet diplomatik başarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.