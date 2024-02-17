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Diş taşı nedir? Diş taşı neden oluşur, tedavisi nedir? Diş taşı ağrı yapar mı?

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Diş taşı nedir? Diş taşı neden oluşur, tedavisi nedir? Diş taşı ağrı yapar mı? Diş taşı, dişlerin üzerinde biriken ve sertleşen plak tabakasıdır. Diş taşı oluşumu, ağız hijyenine dikkat etmemek, düzenli diş fırçalamamak ve diş ipi kullanmamak gibi nedenlerle meydana gelir. Diş taşı tedavisi, diş hekimleri tarafından yapılır ve genellikle ağrısızdır. Ancak tedavi edilmezse, diş eti hastalıklarına ve diş kayıplarına neden olabilir.

Diş taşı, diş eti hastalıklarının (örneğin gingivit ve periodontitis gibi) başlıca nedenlerinden biridir. Diş taşı, diş etlerinin çekilmesine, diş eti iltihaplanmasına ve diş eti hastalıklarının ilerlemesine katkıda bulunabilir. Ayrıca diş yüzeylerinde lekelere ve kötü nefese neden olabilir. Peki, diş taşı neden oluşur, tedavisi nedir? Diş taşı ağrı yapar mı? Detaylar haberimizde...

DİŞ TAŞI NEDEN OLUŞUR?

Diş taşının oluşmasının ana nedeni ağızda biriken ve mineralize olan diş plağının uzun süre temizlenmemesidir. Diş plağı bakterilerin, yiyecek ve içecek artıklarının birikimiyle oluşur. Bu nedenle, plaklar özellikle diş fırçalama ve diş ipi kullanımı gibi düzenli ağız hijyeni uygulamalarıyla temizlenmediğinde, zamanla mineralize olabilir ve sertleşerek diş taşını oluşturur.

DİŞ TAŞININ TEDAVİSİ NEDİR?

Diş taşı oluşumunu önlemek için düzenli olarak diş fırçalama, diş ipi kullanma ve düzenli diş hekimi kontrolleri önerilir. Ayrıca, diyetinizdeki şeker ve nişasta gibi zararlı maddeleri azaltarak plak oluşumunu azaltabilirsiniz.

Diş taşı nedir? Diş taşı neden oluşur, tedavisi nedir? Diş taşı ağrı yapar mı?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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