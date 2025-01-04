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Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar?

Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar?
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Yeni yılla birlikte birçok ürün ve hizmete zam gelirken; sürücü adayları da gelen zamlardan nasibini aldı. Peki, Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar? İşte 2025 direksiyon sınavı ücreti...

Direksiyon sınavı ücreti 2025! Yeni yılla birlikte birçok ürün ve hizmete zam gelirken; sürücü adayları da gelen zamlardan nasibini aldı. Peki, Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar? İşte 2025 direksiyon sınavı ücreti haberimizde...

DİREKSİYON SINAVI ÜCRETİ 2025

2025 yılı itibarıyla direksiyon sınav ücretleri, yüzde 80'lik bir artışla 1350 TL'ye yükseldi. Ayrıca, ilk sınavda başarısız olan sürücü adaylarının ödeyeceği ikinci sınav ücreti ise 4000 TL olarak belirlendi.

Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında 750 TL olan direksiyon sınav ücreti, yeni yılda 1350 TL'ye çıktı. Geçtiğimiz yıl 2500 TL olan ikinci sınav ücreti ise 2025'te yaklaşık yüzde 60 oranında artış gösterdi.

Öte yandan 2024 yılında sınav harcını ödeyen ancak sınava girmeyen adaylar, kurslardan gelen zamlı ödeme talepleriyle karşı karşıya kaldı. Kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yıl ücret tarifesine göre eksik kalan tutarı talep ediyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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