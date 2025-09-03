Devin Özek kimdir? Devin Özek kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine Devin Özek'in getirilmesi, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Mario Branco'nun ardından bu kritik pozisyona atanan Özek, kısa sürede merak konusu oldu. Spor dünyası, Devin Özek'in geçmiş kariyerine, futbol vizyonuna ve kulübe nasıl katkı sağlayacağına dair detayları araştırmaya başladı. Devin Özek ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

Fenerbahçe, Mario Branco'nun ayrılığı sonrası futbol direktörlüğü görevine Devin Özek'i atadı. 30 yaşındaki Özek, genç yaşına rağmen Avrupa futbol dünyasında edindiği deneyimle dikkat çekiyor.

Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olan Özek, Almanya'nın alt liglerinde futbol oynadıktan sonra 21 yaşında kariyerini sonlandırdı. 2017'de Simon Rolfes'in şirketinde scout olarak futbola geri döndü. 2021'de Bayer Leverkusen'e transfer oldu; burada uluslararası ilişkilerden sorumlu oldu ve sportif direktör yardımcılığına kadar yükseldi.

Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğe getirilmesinde, Grimaldo ve Boniface transferlerinde ve Diaby'nin satışında önemli rol oynadığı basına yansıdı. UEFA B Lisansı'na sahip olan Özek; Türkçe, Almanca ve İngilizce'yi akıcı şekilde konuşuyor.

DEVİN ÖZEK KAÇ YAŞINDA?

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, genç yaşına rağmen futbol dünyasında önemli birikimlere sahip bir isim. 20 Mart 1995 doğumlu olan Özek, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

DEVİN ÖZEK NERELİ?

Devin Özek, Almanya'nın Münih şehrinde dünyaya gelmiştir. Türk bir baba ile Alman bir annenin çocuğu olan Özek, çift kültürlü bir aile ortamında büyümüştür. Almanya'da doğup yetişmesine rağmen, kökleri Türkiye'ye dayanmaktadır. Bu iki kültür arasında köprü kurarak, hem Almanca hem Türkçe'yi akıcı şekilde konuşabilen Özek, uluslararası futbol dünyasında önemli bir isim olarak dikkat çekmektedir.

DEVİN ÖZEK EVLİ Mİ?

Şu anda Devin Özek'in evli olup olmadığına dair kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatıyla ilgili detaylar genellikle paylaşılmadığı için net bir bilgi vermek mümkün değil.