Devin Özek kimdir? Devin Özek Fenerbahçe'den ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Yeni yönetimin gelişiyle birlikte Fenerbahçe'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Saadettin Saran yönetimiyle farklı bir vizyon benimsenirken, Devin Özek'in kadro planlamasında yer alıp almayacağı tartışma konusu oldu. Taraftarlar bu ayrılığın olup olmayacağını merakla bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

Devin Michele Özek, 1995 yılında Almanya'nın Münih kentinde dünyaya gelmiştir. Türk baba ve Alman annenin çocuğu olan Özek, futbola genç yaşlarda başlamış, bir süre Almanya'nın alt liglerinde orta saha oyuncusu olarak forma giymiştir. Ancak futbolculuk kariyerini erken yaşta noktalayarak, kariyerine futbolun idari ve teknik tarafında devam etme kararı almıştır.

Futbolu bıraktıktan sonra oyuncu temsilciliği ve scout (oyuncu izleme) alanlarına yönelen Özek, Almanya merkezli futbol danışmanlık şirketlerinde görev almıştır. 2021 yılında Bundesliga kulübü Bayer Leverkusen'e katılmış; burada scoutluk ve uluslararası ilişkiler biriminde çeşitli pozisyonlarda bulunmuştur. 2022 yılından itibaren kulübün sportif direktörlüğü departmanında Simon Rolfes'in yardımcısı olarak çalıştığı bilinmektedir.

Devin Özek, 2025 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından "futbol direktörü" olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi kapsamında kulübün futbol operasyonları, transfer süreçleri ve stratejik yapılanmasında sorumluluk üstlenmiştir.

DEVİN ÖZEK FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından kulüp içinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Yönetimsel değişimin ardından gözler, kulübün futbol direktörü Devin Özek'e çevrildi. Son alınan bilgilere göre, Özek'in geleceği ciddi şekilde tartışma konusu haline gelmiş durumda.

A Spor'un haberine göre, Devin Özek ile Fenerbahçe'nin yollarının Antalyaspor maçının ardından resmen ayrılması bekleniyor. Takım, Hırvatistan dönüşü sonrası bir günlük izin yaparken; teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek, Sadettin Saran'ın talebiyle acil bir toplantıya çağrıldı.

Toplantıda Başkan Saran, hem takımın son dönemdeki performans düşüklüğünü değerlendirdi hem de mevcut duruma dair detaylı bir rapor talep etti. Ayrıca, mevcut sorunların nasıl çözüleceğine dair teknik ekipten bir yol haritası sunmaları istendi.

Kulüp kaynaklarına göre, Saran yönetimi içinde önemli bir grubun Devin Özek ile yolların ayrılması konusunda ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Başkanın, sunulacak raporların ardından yönetimiyle yeniden bir araya gelerek son kararını vereceği bildirildi.

Bu sürecin kısa sürede sonuçlanması ve kulüpte olası yeni yapılanmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

DEVİN ÖZEK FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILIYOR?

Medya yansımalarına göre, Özek'in ayrılığına neden olabilecek birkaç temel faktör bulunuyor. Bunlardan ilki, takımın sahadaki performansına yönelik duyulan memnuniyetsizlik. Yeni yönetim, sezonun ilk bölümünde yaşanan puan kayıplarını ve oyun anlayışındaki sorunları masaya yatırırken, futbol operasyonlarının başındaki isim olarak Özek'in de sorumluluğunu sorguluyor.

Bir diğer neden ise yönetim içindeki yapısal değişim arayışı. Sadettin Saran ve ekibinin, kulüpte kendi vizyonlarına uygun bir futbol yapılanması kurmak istediği, bu doğrultuda bazı görev değişikliklerine sıcak baktığı konuşuluyor. Bu bağlamda, Devin Özek'in mevcut futbol stratejisiyle yeni yönetimin planları arasında uyumsuzluk yaşandığı iddia ediliyor.