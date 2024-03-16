DEVA Partisi Canik adayı Rıdvan Kudu kimdir? 2024 DEVA Partisi Samsun Canik belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Canik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Samsun Canik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Canik Belediye Başkan Adayı Rıdvan Kudu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RIDVAN KUDU KİMDİR?

Rıdvan Kudu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Canik belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ CANİK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Canik adayı belli oldu. DEVA Partisi Canik Belediye Başkan Adayı Rıdvan Kudu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.