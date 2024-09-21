DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği derbi maçı öncesi Galatasaray- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hakemi kim? Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

FB GS maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe;

Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Galatasaray;

Muslera, Sanchez, Abdülkerim, Jakops, Kaan, Torreira, Berkan, Sara, Barış Alper, Sallai, Osimhen.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE