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Derbi ne zaman? (GALATASARAY- BEŞİKTAŞ) Biletler satışa çıktı mı?

Derbi ne zaman? (GALATASARAY- BEŞİKTAŞ) Biletler satışa çıktı mı?
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Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi tarihi merakla bekleniyor. Futbolseverler, bu büyük mücadeleyi kaçırmamak için tarih bilgisini dört gözle bekliyorlar.

Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu önemli karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, Türk futbolunun en heyecan verici ve rekabet dolu karşılaşmalarından biri olarak futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Her iki takımın da büyük bir taraftar kitlesine sahip olması, bu maçı daha da özel kılıyor. Peki, Derbi ne zaman? (GALATASARAY- BEŞİKTAŞ)

DERBİ NE ZAMAN?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Derbi ne zaman? (GALATASARAY- BEŞİKTAŞ) Biletler satışa çıktı mı?

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?

Maçın biletleri 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunuldu. Trendyol Süper Lig'de gözler 28 Ekim Pazartesi akşamı RAMS Park'ta oynanacak derbiye çevrildi. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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