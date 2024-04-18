Torunlar GYO'nun Torun Tower Ofis binasını 11.6 milyar TL'ye Denizbank'a sattığı ifade edildi. Gelişme sonrası Denizbank Torun Tower'ı satın aldı mı, merak edildi.

DENİZBANK TORUN CENTER'İ SATIN ALDI MI?

Torunlar GYO, Torun Tower Ofis binasını Denizbank'a sattı.

Torunlar GYO portföyünde bulunan ve Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan Torun Tower Ofis binasının 11.6 milyar TL artı KDV bedelle Denizbank tarafından satın alındığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, taşınmazın, belirlenen 12.4 milyar TL + KDV değerleme üzerinden yüzde 6.57 iskonto ile satıldığı kaydedildi.