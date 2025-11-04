Haberler

DEM Parti: Asgari ücret en az 46 bin TL olmalı

DEM Parti: Asgari ücret en az 46 bin TL olmalı Haber Videosunu İzle
DEM Parti: Asgari ücret en az 46 bin TL olmalı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 yılı için belirlenecek asgari ücret merak konusu olurken partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da ilk kez rakam telaffuz etti. Bakırhan "2026 yılı için asgari ücret en az 46 bin lira olmalıdır ve yılda iki kez enflasyona göre güncellenmelidir" dedi.

  • DEM Parti, 2026 yılı için asgari ücretin en az 46 bin TL olması gerektiğini belirtti.
  • DEM Parti, asgari ücretin yılda iki kez enflasyona göre güncellenmesini önerdi.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini Aralık ayında belirleyecek.

Milyonlarca çalışan 2026 için açıklanacak asgari ücreti merakla bekliyor. Aralık ayı boyunca toplantılar yapacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonu 2026 yılı için belirlenecek olan asgari ücretin yılın son günlerinde açıklayacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da asgari ücret için ilk kez rakam verdi.

"YILDA İKİ KEZ GÜNCELLENMELİ"

Bakırhan "2026 yılı için asgari ücret en az 46 bin lira olmalıdır ve yılda iki kez enflasyona göre güncellenmelidir. Varsa yoksa sermayeye kıyak. İki yıldır 'Düşecek' denilen enflasyon yeniden yükselişe geçti. Bedeli kim ödüyor? İşçiler" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı

MASAK raporuna girmişti! İmamoğlu'nun iki yakını ifade verecek
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla feci şekilde hayatını kaybetti

Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla herkesin gözü önünde can verdi
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı
Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş'ten şok karar

Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş'ten şok karar
Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü

Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü
Hiç kimsenin bilmediği tanışma hikayesi! Halit Ergenç, Bergüzar Korel'le aşkının nasıl başladığını açıkladı

Tesadüfün böylesi! Nasıl tanıştıklarını ilk kez açıkladı
Burcu Kıratlı'dan cesur tercih

Cesur Tercih! Transparan elbisesi takipçilerini ikiye böldü
Ellerinde sopalarla okulu basıp öğrenciyi dövdüler

Eli sopalı şahıslar okulu basıp dehşet saçtı
Bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye olay tezahürat

Bu sezon ilk galibiyetini alan takımdan Fenerbahçe'ye olay tezahürat
Bir il diken üstünde! Kedide AIDS tespit edildi

Bir il diken üstünde! Kedide AIDS tespit edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.