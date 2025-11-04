DEM Parti: Asgari ücret en az 46 bin TL olmalı

Milyonlarca çalışan 2026 için açıklanacak asgari ücreti merakla bekliyor. Aralık ayı boyunca toplantılar yapacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonu 2026 yılı için belirlenecek olan asgari ücretin yılın son günlerinde açıklayacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da asgari ücret için ilk kez rakam verdi.

"YILDA İKİ KEZ GÜNCELLENMELİ"

Bakırhan "2026 yılı için asgari ücret en az 46 bin lira olmalıdır ve yılda iki kez enflasyona göre güncellenmelidir. Varsa yoksa sermayeye kıyak. İki yıldır 'Düşecek' denilen enflasyon yeniden yükselişe geçti. Bedeli kim ödüyor? İşçiler" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.