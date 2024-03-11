DEM Parti Muğla Köyceğiz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Köyceğiz adayı Ahmet Ukaş kimdir?

Dem Parti Muğla Köyceğiz Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Köyceğiz adayı Ahmet Ukaş kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA KÖYCEĞİZ ADAYI ADALET AHMET UKAŞ KİMDİR?

Ahmet Ukaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Köyceğiz Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Köyceğiz adayı Ahmet Ukaş işçidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz