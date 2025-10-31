Defne Patır kimdir? Defne Patır Fenerbahçe Beko'dan neden ayrıldı?

Fenerbahçe Beko'da uzun yıllardır görev yapan Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır, kulüpten ayrılma kararıyla gündeme geldi. 16 yıl boyunca sarı-lacivertli takımda hem saha içi hem de saha dışı işleyişte kritik roller üstlenen Patır, özellikle yabancı koç ve oyuncuların medya ile iletişiminde sağladığı destekle tanınıyordu. Peki, Defne Patır kimdir ve Fenerbahçe Beko'dan neden ayrıldı? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEFNE PATIR FENERBAHÇE BEKO'DAN AYRILDI MI?

Defne Patır, uzun yıllardır görev yaptığı Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı. 16 yıldır sarı-lacivertli kulüpte Basketbol Operasyonları Direktörü olarak görev yapan Patır, kulüpteki kariyeri boyunca birçok koç ve oyuncu ile yakın çalışma fırsatı bulmuştu.

Özellikle Obradovic ve Jasikevicius gibi önemli isimlerle çalışması, saha içi ve saha dışındaki rolünü daha da görünür kılmıştı. Patır'ın ayrılığı, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir şaşkınlık ve tepki yarattı.

DEFNE PATIR FENERBAHÇE BEKO'DAN NEDEN AYRILDI?

Defne Patır'ın kulüpten ayrılma kararı, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier tarafından alındı. Kulüpten veya Defne Patır'dan ayrılık ile ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, kararın yöneticiler tarafından verildiği ve kulüp politikaları çerçevesinde alındığı biliniyor.

Uzun yıllardır takımın hem saha içi hem de saha dışı işleyişinde önemli görevler üstlenen Patır'ın ayrılığı, özellikle basın toplantılarında yabancı koç ve oyuncuların medya ile iletişimini sağlayan rolünün kaybı anlamına geliyor ve taraftarlar tarafından yoğun şekilde konuşuluyor.

DEFNE PATIR KİMDİR?

Defne Patır, 16 yıldır Fenerbahçe Beko'da Basketbol Operasyonları Direktörü olarak görev yapmış bir spor yöneticisidir. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndaki görevinden ayrıldıktan sonra 2009 yılında Fenerbahçe'ye katılmıştır. Patır, kulüp içinde yalnızca saha kenarında değil, aynı zamanda günlük işleyişte de kritik roller üstlenmiştir.

Özellikle basın toplantılarında ve medya ilişkilerinde, yabancı koç ve oyuncuların iletişimini sağlama konusunda tanınmıştır. Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sevilen ve güvenilen bir isim olan Patır, kulüpteki görev süresi boyunca Fenerbahçe'nin kazandığı 2 Euroleague şampiyonluğunda da önemli katkılar sağlamıştır.