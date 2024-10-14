Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? (Nobel Ekonomi Ödülü)

Daron Acemoğlu, dünya çapında tanınmış bir ekonomist ve aynı zamanda üretken bir yazar olarak bilinir. Akademik çalışmaları, ekonomiye ve siyasi kurumların ekonomik gelişim üzerindeki etkilerine dair önemli katkılar sunmuştur. Ancak, özellikle yaşına, kökenine ve kariyerine dair ayrıntılar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda, Daron Acemoğlu'nun kim olduğuna, kaç yaşında olduğuna ve nereli olduğuna dair detayları bulabilirsiniz.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Kamer Daron Acemoğlu 3 Eylül 1967 yılında doğmuştur. 1993'ten bu yana Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ders veren, Ermeni kökenli Türk-Amerikalı bir ekonomisttir. Şu anda MIT'de Elizabeth ve James Killian Ekonomi Profesörü olarak görev yapmaktadır. 2005 yılında John Bates Clark Madalyası'nı kazanan Acemoğlu, 2019'da ise MIT'de Enstitü Profesörü unvanına layık görülmüştür.

İstanbul'da Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Acemoğlu, eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başladı. 1989 yılında York Üniversitesi'nden lisans derecesi aldıktan sonra, 1992 yılında London School of Economics'ten (LSE) ekonomi doktorasını tamamladı. LSE'de bir yıl ders verdikten sonra MIT Ekonomi Bölümü'ne katıldı. Acemoğlu, siyasal ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınmakta olup, özellikle kurumların ulusal ekonomik sonuçları nasıl şekillendirdiği üzerine yaptığı araştırmalarla geniş bir etki yaratmıştır. Özellikle, Simon Johnson ve James A. Robinson ile yaptığı işbirlikleri sonucunda yüzlerce makale yazmış ve bu alanda önemli eserler vermiştir.

Acemoğlu'nun Robinson ile birlikte yazdığı "Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri" (2006) ve "Uluslar Neden Başarısız Olur" (2012) adlı kitapları, uluslararası arenada büyük yankı uyandırmış, özellikle "Uluslar Neden Başarısız Olur" eseri akademik dünyada olduğu kadar medya ve kamuoyunda da geniş yer bulmuştur. Bu eser, kurumların bir ülkenin ekonomik başarısı üzerindeki etkisini inceleyerek, ülkelerin neden farklı gelişim yolları izlediğini açıklar. Acemoğlu, genellikle merkezci bir ekonomik görüşe sahip olup, düzenlenmiş bir piyasa ekonomisine inanmaktadır ve düzenli olarak politik ve ekonomik eşitsizlik gibi konular hakkında görüş bildirmektedir.

2011 yılında Amerikalı ekonomistler arasında yapılan bir ankette, "60 Yaş Altı En Favori Yaşayan Ekonomistler" listesinde Paul Krugman ve Greg Mankiw'in ardından üçüncü sırada yer aldı. 2015 yılında ise Research Papers in Economics (RePEc) verilerine göre, son 10 yılın en çok atıf alan ekonomisti seçildi. Open Syllabus Project verilerine göre ise, Acemoğlu, üniversite ekonomi müfredatlarında en sık atıf yapılan üçüncü yazardır.

Acemoğlu, ABD vatandaşlığına geçmiştir ve İngilizce ile Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşmaktadır. Ayrıca bir miktar Ermenice de bilmektedir. MIT'de elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi profesörü olan Asuman "Asu" Özdağlar ile evlidir ve çiftin iki oğlu vardır. Acemoğlu, akademik kariyerinde yüzlerce öğrenciye rehberlik yapmış ve dünya çapında saygın bir akademisyen olarak çalışmalarını sürdürmektedir.