Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? Damla Kent ne zaman işlem görecek?

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları ile birlikte yatırımcıların en çok sorduğu "Damla Kent ne zaman işlem görecek?" sorusu da yanıt buldu. Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduyla işlem görecek olan sertifikalar için tarih netleşti. Peki, Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

DAMLA KENT PROJESİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Damla Kent Projesi halka arzında toplam 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet gayrimenkul sertifikası satışa sunuldu. Ayrıca ek satış kapsamında 897 milyon 111 bin 722 adet sertifika da tamamen satıldı.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 21,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam talep oranı ise 1,87 kat oldu, bu da projeye olan yatırımcı ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu.

DAMLA KENT HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikaları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduyla işlem görmeye başlayacak.