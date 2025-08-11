Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? Damla Kent ne zaman işlem görecek?

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? Damla Kent ne zaman işlem görecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusu, yatırımcılar arasında büyük merak uyandırıyor. 14 Ağustos 2025 itibarıyla sonuçlar açıklanacak. Peki, Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? Damla Kent ne zaman işlem görecek?

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları ile birlikte yatırımcıların en çok sorduğu "Damla Kent ne zaman işlem görecek?" sorusu da yanıt buldu. Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduyla işlem görecek olan sertifikalar için tarih netleşti. Peki, Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

DAMLA KENT PROJESİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Damla Kent Projesi halka arzında toplam 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet gayrimenkul sertifikası satışa sunuldu. Ayrıca ek satış kapsamında 897 milyon 111 bin 722 adet sertifika da tamamen satıldı.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 21,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam talep oranı ise 1,87 kat oldu, bu da projeye olan yatırımcı ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu.

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? Damla Kent ne zaman işlem görecek?

DAMLA KENT HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikaları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduyla işlem görmeye başlayacak.

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı mı? Damla Kent ne zaman işlem görecek?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Android depremden 30 saniye önce uyardı, iPhone fena çuvalladı

Telefonların deprem sınavı! Biri önceden uyardı, diğeri sınıfta kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş

81 yaşındaki Nihat Önbaş'a mezar olan binayla ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.