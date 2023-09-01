Valve tarafından geliştirilen ve büyük bir merakla beklenen Counter-Strike serisinin yeni oyunu olan Counter-Strike 2 (CS 2)'nin çıkış tarihi, oyunseverler arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, CS2 GELDİ Mİ? CS2 nasıl indirilir, oynanır? CS GO'dan yasaklanan, banlanan CS2 oynayabilir mi? İşte detaylar…

Valve, CS 2'nin beta sürümünü resmi olarak 22 Mart 2023 tarihinde başlattı. Bu tarihten itibaren birçok yayıncı ve oyuncuya beta sürümüne erişim hakkı verildi. Ancak, oyun henüz tam anlamıyla tüm kullanıcılar için erişime açılmış değil. Son olarak, 1 Eylül tarihinde Valve, "Seçkin Yükseltmesi" rütbesine sahip oyunculara CS 2 Beta erişimi sağladı. Oyunun tam sürümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, CS2 GELDİ Mİ? CS2 nasıl indirilir, oynanır? CS GO'dan yasaklanan, banlanan CS2 oynayabilir mi? Detaylar haberimizdedir…

CS2 GELDİ Mİ?

Oyuncular Counter-Strike 2 geliştirici ekibinin önemli bulduğu bir dizi faktörlere bağlı olarak seçiliyor. Resmî Valve sunucularındaki oyun süresi, güven faktörü ve Steam hesabı sicili gibi durumlar bu faktörler arasındadır ancak hepsi bunlar ile sınırlı değildir. Steam'de herhangi bir nedenle kilitlenmiş olan hesaplar, kilit hesaptan kalkana kadar sınırlı testin davetlerini kabul edemez veya sınırlı teste katılamaz.

COUNTER-STRIKE 2 SINIRLI TESTİNE SEÇİLDİĞİMİ NASIL BİLEBİLİRİM?

Eğer Counter-Strike 2 sınırlı testine katılmak için seçildiyseniz CS:GO'nun ana menüsünde bir bildirim alacaksınız. Eğer bir davet aldıysanız "KAYIT OL" butonuna basıp indirmeyi başlatabilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandığında Counter-Strike 2 sınırlı testini oynayabilmek için CS:GO'yu başlatın ve "Sınırlı Test" seçeneğine tıklayın.

CS:GO'DAN YASAKLANAN, BANLANAN CS2 OYNAYABİLİR Mİ?

Hayır. CS:GO'da VAC ya da oyun yasaklaması almış hesaplar Counter-Strike 2'yi VAC korumalı sunucularda oynayamazlar.