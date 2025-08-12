Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evleniyor mu? Georgina Rodriguez, parmağındaki dev elmas yüzükle verdiği pozla nişanlandıklarını doğruladı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca beğeni aldı ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. İşte Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez aşk hikâyesi, milyon dolarlık nişan yüzüğünün fiyatı ve çiftin aile hayatına dair merak edilenler…

CRISTIANO RONALDO VE GEORGINA RODRIGUEZ EVLENİYOR MU?

Georgina Rodriguez, Instagram'dan "Evet dedim. Bu hayatımda ve tüm hayatlarımda." notuyla nişanlandıklarını duyurdu. Fotoğrafta dikkatleri çeken en önemli detay ise dev elmas yüzük oldu. Yüzükte 20–35 karat oval kesim elmas yer alıyor. Bazı tahminler toplam karatın 37'nin üzerinde olabileceğini belirtiyor.

GEORGINA RODRIGUEZ KİMDİR?

Georgina Rodríguez, 27 Ocak 1994'te Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. Arjantinli bir baba ve İspanyol bir annenin çocuğu olan Georgina, ailesiyle birlikte ilk yıllarını baba tarafından akrabalarının yanında geçirdi.

Henüz bir yaşındayken annesi İspanya'ya dönmeye karar verdi ve aile, Huesca eyaletindeki Jaca şehrine taşındı. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan Georgina, 4 yaşında klasik bale eğitimi almaya başladı.

Georgina Rodríguez kariyerine dansçı olarak başladı. 18 yaşında Madrid'e taşındı ve geçimini sağlamak için gündüzleri perakende sektöründe, hafta sonları ise bir barda çalıştı.

Moda sektöründeki kariyeri, Gucci mağazasında satış danışmanı olarak işe başlamasıyla ivme kazandı. Bu dönemde mağazada Cristiano Ronaldo ile tanışması, hayatının dönüm noktalarından biri oldu.