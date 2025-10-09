Cristiano Ronaldo futbol tarihinin ilk milyarderi oldu

Futbol tarihine sayısız başarı sığdıran Cristiano Ronaldo, şimdi de dünyanın ilk dolar milyarderi futbolcusu unvanını kazandı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Portekizli yıldızın serveti 1,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

AL-NASSR SÖZLEŞMESİ SERVETİNİ KATLADI

Ronaldo, kariyeri boyunca maaş, sponsorluk ve yatırım gelirleriyle büyük bir servet elde etti. 2002–2023 yılları arasında maaş olarak 550 milyon dolar, Nike ile yaptığı anlaşmadan yıllık 18 milyon dolar, diğer markalardan ise 175 milyon dolar kazandı.

Ancak servetinin asıl artışı, 2023'te Al-Nassr'a transferiyle gerçekleşti. Yıldız futbolcu, yıllık 400 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği sözleşmesiyle spor tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu konumunda. Sözleşmesinde vergiden muaf kazanç, özel jet hakkı ve kulüpte %15 hisse gibi ayrıcalıklar da bulunuyor.

YATIRIMLARINI PORTİEKİZ'E YAPIYOR

Ronaldo'nun mali varlıklarını, İsviçreli finans uzmanı Miguel Marques yönetiyor. Portekiz merkezli yatırımlarında CR7 markası, oteller, spor salonları ve medya girişimleri öne çıkıyor. Ayrıca Lizbon'daki lüks konutu ve Madeira'daki mülkleri dışında, Quinta da Marinha bölgesinde yaklaşık 20 milyon euroluk yeni bir malikâne inşa ettiriyor.

FUTBOL SONRASI PLAN: KULÜP SAHİPLİĞİ

40 yaşındaki süperstar, kariyerinin son döneminde Al-Nassr'da futbolu bırakmayı planlıyor. Futbol sonrası dönemde ise bir kulüp sahibi olma hayalini dile getiriyor. Al-Nassr'daki %15'lik hisse payıyla iş dünyasında da aktif rol üstlenen Ronaldo, futbolun ve finansın zirvesindeki yerini koruyor.