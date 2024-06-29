Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte futbolseverler Copa Amerika'ya odaklandı Peki, Copa America hangi kanalda, saat kaçta, canlı - şifresiz nasıl izlenir?
Copa América CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası'na verilen addır. Normalde 2 senede bir düzenlenir ama gelişen olaylara göre tarihi değişir. Copa America hangi kanalda yayınalnıyor.
COPA AMERİCA HAKKINDA
Kuruluş tarihi: Temmuz 1916
Son şampiyon : Arjantin
İlk sezon: 1916
Takım sayısı : 12
Copa América CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası'na verilen addır. Normalde 2 senede bir düzenlenir ama gelişen olaylara göre tarihi değişir.
CONMEBOL üyesi olan Arjantin, Brezilya, Bolivya, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay, Venezuela ve Ekvador'un katıldığı turnuvaya, üye olmayan iki takım daha davet edilir. Böylece turnuva 12 takımla oynanır.
COPA AMERİCA HANGİ KANALDA
Güney Amerika'nın en büyüğünü belirleyecek Copa America'nın yayıncısı belli oldu. Copa America 2024, EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Turnuvada Güney Amerika takımlarına Meksika, Jamaika, Kanada ve ABD eşlik edecek.
Copa America Maç Programı
21 Haziran Cuma
- Açılış Maçı: Arjantin 2-0 Kanada
22 Haziran Cumartesi
- 03.00: Peru - Şili
23 Haziran Pazar
- 01.00: Ekvador - Venezuela
- 04.00: Meksika - Jamaika
24 Haziran Pazartesi
- 01.00: ABD - Bolivya
- 04.00: Uruguay - Panama
25 Haziran Salı
- 01.00: Kolombiya - Paraguay
- 04.00: Brezilya - Kosta Rika
Yayın Kanalları
- TV8,5
- Exxen
Turnuva Tarihleri
- Başlangıç: 21 Haziran
- Final: 14 Temmuz