Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır, Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu.

HUGO ALMEİDA İLE YOLLAR AYRILDI

Başkan Ethem Çakır, Portekizli teknik direktör Hugo Almeida ile yolları ayırdıklarını kamuoyuna açıkladı.

'GÖKHAN ALAŞ İLE ANLAŞTIK'

Hugo Almeida'nın yerine Gökhan Alaş'ı takımın başına getirdiklerini kaydeden Çakır, "Hugo Almeida ve ekibinin maliyeti aylık 40 bin Euro. 9 maçta 2 puan alan adama ayda 40 bin Euro para veriyoruz. Dün itibarıyla sözleşmesini feshettik. Gökhan Alaş ile aylık 75 bin TL maaş karşılığı anlaştık. Mersin'de takımın kamp yaptığı otele Nihat Tazearslan döneminden 2 milyon borç var. 18 günde 2 milyon TL tasarruf yaptık. 22 Kasım'daki Pendikspor maçını Hatay'da oynatma sözü aldık. Bizden 550 Bin dolar taşınma bedeli istediler. Bu konuda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ileteceğini söyledi. Hatay Valimiz Mustafa Masatlı'ya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e ihtiyacımız var. Takımımızın forma sponsoru yok" dedi.

SEZON PERFORMANSI

Takımının başına geldiği günden bu yana 9 maça çıkan Portekizli genç teknik adam, bu maçlarda 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.