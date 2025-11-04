Haberler

Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır, teknik direktör Hugo Almeida ile yolları ayırdıklarını ve Gökhan Alaş'ı takımın başına getirdiklerini açıkladı.

  • Hatayspor, teknik direktör Hugo Almeida'nın sözleşmesini feshetti.
  • Hatayspor, Gökhan Alaş ile aylık 75 bin TL maaş karşılığı anlaştı.
  • Hugo Almeida, 9 maçta 2 puan alarak 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır, Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu.

HUGO ALMEİDA İLE YOLLAR AYRILDI

Başkan Ethem Çakır, Portekizli teknik direktör Hugo Almeida ile yolları ayırdıklarını kamuoyuna açıkladı.

'GÖKHAN ALAŞ İLE ANLAŞTIK'

Hugo Almeida'nın yerine Gökhan Alaş'ı takımın başına getirdiklerini kaydeden Çakır, "Hugo Almeida ve ekibinin maliyeti aylık 40 bin Euro. 9 maçta 2 puan alan adama ayda 40 bin Euro para veriyoruz. Dün itibarıyla sözleşmesini feshettik. Gökhan Alaş ile aylık 75 bin TL maaş karşılığı anlaştık. Mersin'de takımın kamp yaptığı otele Nihat Tazearslan döneminden 2 milyon borç var. 18 günde 2 milyon TL tasarruf yaptık. 22 Kasım'daki Pendikspor maçını Hatay'da oynatma sözü aldık. Bizden 550 Bin dolar taşınma bedeli istediler. Bu konuda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ileteceğini söyledi. Hatay Valimiz Mustafa Masatlı'ya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e ihtiyacımız var. Takımımızın forma sponsoru yok" dedi.

SEZON PERFORMANSI

Takımının başına geldiği günden bu yana 9 maça çıkan Portekizli genç teknik adam, bu maçlarda 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

Ahsen Bebek'e ne oldu? Korkunç gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı
Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Bu timsah ünlü oyuncunun oturduğu sitede bulundu
Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

Ahsen Bebek'e ne oldu? Korkunç gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Listede TOGG da var! İşte 2025'te en çok satılan 10 otomobil markası

10 ayda kaç adet TOGG satıldı? İşte merak edilen rakam
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM'den dikkat çeken Demirtaş hamlesi
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma

Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.