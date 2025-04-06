ÇOCUK YARDIMI 2025 NE KADAR? 60 ay 5 bin TL yeni doğan çocuk yardımı şartları nelerdir?

Çocuk yardımı 2025 ne kadar sorusuna yanıt arayan anne ve babalar için detaylar netleşti. Yeni uygulamaya göre çocuk sayısına göre hem tek seferlik hem de aylık ödeme seçenekleri sunuluyor. Özellikle üçüncü çocukla birlikte verilen destek miktarının 60 ay boyunca 5 bin TL olması, doğum sonrası ekonomik destek arayan aileler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Peki, Çocuk Yardımı ne kadar? 60 ay 5 bin TL yeni doğan çocuk yardımı şartları neler?

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI AYLIK TUTARI NE KADAR?

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince kimlik ibrazıyla PTT şubelerinden çekilebilmektedir.